Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zweimal Diebstahl aus Blumenläden

Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Am Mittwoch (18. Mai 2022) gegen 18:15 Uhr kam ein vermeintlicher Kunde in einen Blumenladen an der Kervenheimer Straße. Er verwickelte die Inhaberin des Geschäfts in ein längeres Gespräch, fragte immer wieder nach verschiedenen Blumen und kaufte letztlich nur zwei Gerbera. Als die Frau später in das an die Geschäftsräume anschließende Wohnhaus ging, stellte sie fest, dass aus einer Schublade eine Geldkassette samt Bargeld gestohlen wurde. Vermutlich hat ein zweiter Täter die Wohnräume über einen rückwärtigen Eingang betreten, als die Inhaberin des Blumenladens mit dem Mann im Geschäft redete. Sie beschreibt den Mann im Laden als etwa 35 bis 40 Jahre alt, mit schwarzen, kurzen Haaren. Er hatte einen dunkleren Teint, sprach deutsch mit leichtem Akzent und war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Hose.

Am Dienstag (10. Mai 2022) ist es in einem Blumenladen auf der Mühlenstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Hier betraten zwei Unbekannte das Geschäft. Während einer der Männer den Ladeninhaber in ein Gespräch verwickelte, sucht der andere unbemerkt einen Flur hinter dem Kassenbereich auf und entwendete Bargeld aus Geldbörsen. Anschließend verließen die beiden den Blumenladen in Richtung Lohstraße. Die Männer waren etwa 30 Jahre alt und ca. 175cm groß. Einer der Unbekannten trug einen rötlichen Drei-Tage-Bart, hatte eine kräftige Statur und schielte auf einem Auge. Der andere hatte dunkle Haare, trug einen Vollbart, war von ebenfalls kräftiger Statur und dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

