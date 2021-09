Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Verkehrskontrolle am 29.09.2021 - Ergebnisse

Homberg (ots)

Melsungen

Kontrolle der "Raser- und Tunerszene" Kontrollzeit: 29.09.2021, 15:00 Uhr bis 23:59 Uhr Am gestrigen Nachmittag und Abend führten Polizisten der Polizeistation Melsungen und der Ermittlungsgruppe "Tuner" aus Kassel eine gemeinsame Verkehrskontrolle in der Nürnberger Straße durch. Hierbei wurden insgesamt 47 Pkw und 57 Personen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei einem weiteren Fahrzeugführer stellten die Polizisten fest, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für seine Fahrt mit Anhänger besitzt. Auch hier ist ein Strafverfahren eingeleitet. Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis durch den Anbau von Tuningteilen erloschen. An der Kontrollstelle wurden die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigungen der Fahrzeu8ge sichergestellt. Zudem wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten u. a. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Überladung, ungenügende Ladungssicherung, festgestellt und zum Teil vor Ort geahndet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

