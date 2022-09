POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt die Eingangstür des Krematoriums

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Mann randalierte am Samstagabend, gegen 21 Uhr, in einer Tankstelle auf der Carl-Benz-Straße und verursachte einen Schaden. Wegen eines unter einem Regal gefallenen Geldstücks verschob der Unbekannte ein Regal und riss von diesen die Scharniere ab. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 ...

