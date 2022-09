Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht

Gaienhofen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Freitag am Samstag auf der Landesstraße 192. Ein Unbekannter war auf der L 192 von Gaienhofen herkommend in Richtung Horn unterwegs und kam auf der Strecke nach rechts von der Straße ab. Hierbei fuhr er ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten um. Ohne sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer einfach weiter. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0.

