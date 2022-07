Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Motorrollerfahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 17.07.22, verlor ein 42-jähriger Kleinkraftradfahrer gegen 18.40 Uhr im Haldenweg in Kollnau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller. Hierbei kollidierte er frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum und verletzte sich schwer. Der 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Eine Fremdbeteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

