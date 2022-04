Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Geldbörse

Waldbreitbach (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022 kam es auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Waldbreitbach zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Als der Geschädigte gegen 17:10 Uhr den Getränkemarkt verließ, kamen ihm zwei weibliche Personen entgegen. Eine ging rechts, die andere links an ihm vorbei. Beide verließen unmittelbar nach dem Passieren wieder den Markt und gingen, wiederum eine rechts und eine links, an dem Geschädigten vorbei. Hierbei ging eine der Frauen sehr eng an ihm vorbei. Ihr gelang es, unbemerkt die Geldbörse aus dessen offener Jackentasche zu entwenden. Neben Ausweisdokumenten befand sich in der Geldbörse ein geringer Bargeldbetrag im 2-stelligen Bereich. Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, gepflegt gekleidet, osteuropäisches Aussehen, mittellange schwarze Haare, ohne Kopfbedeckung, sonst keine prägnanten Merkmale.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell