POL-AA: Remshalden: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Eine 23-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Unteren Hauptstraße schwer verletzt. Die Frau wollte gegen 17:20 Uhr die Straße am Zebrastreifen überqueren. Ein 77 Jahre alter Autofahrer, der die Untere Hauptstraße zu diesem Zeitpunkt in Richtung Grunbach befuhr, übersah die Frau und erfasste sie. Die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

