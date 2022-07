POL-FR: Rheinfelden: Spiegel von Kleintransporter abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Röttlerstraße in Haagen wurden am Freitag, 15.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr, vier weiße Heizkörper gestohlen. Die vier Heizkörper wurden zuvor abmontiert und auf das Grundstück vor das Haus gestellt, da man diese neu lackieren wollte. In diesem Zusammenhang sei einem Zeugen ein weinroter Kleintransporter ...

