Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut einen Unfall - ein leicht verletzter Mitfahrer

Konstanz (ots)

Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 5.15 Uhr auf der Byk-Gulden-Straße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mitfahrer leicht verletzt worden ist. Eine 19-Jährige fuhr mit einem Opel Astra in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 221 bog die junge Frau nach links von der Straße in Richtung B 33 ab. Hierbei geriet die Autofahrerin ins Schleudern und rutschte in einen linksseitigen Straßengraben. Dabei stand die Fahrerin unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest der Polizei an der Unfallstelle mit rund 0,9 Promille bestätigte. Die junge Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Am Opel entstand ein Totalschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei ein.

