Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am 24.06.2022 ereignete sich um 12:51 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Oberscheidweiler und Niederscheidweiler. Ein PKW-Fahrer befuhr die K 30 aus Richtung Oberscheidweiler in Richtung Niederscheidweiler. Ein ihm entgegenkommender PKW geriet auf gerader Strecke, aus bislang ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der PKW-Fahrer aus und geriet hierbei auf den angrenzenden Rabatt, wobei er sich Schäden im vierstelligen Bereich an der rechten Bereifung zuzog. Der entgegenkommende PKW-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der geschädigte PKW-Fahrer beschrieb das Fahrzeug als silbernen Renault Kangoo mit WIL-...Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

