POL-PDWIL: versuchte Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Birresborn (ots) - Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum 19.06.2022 bis 20.06.2022 zu einem Einbruch in ein als Ferienhaus genutztes Einfamilienhaus in der Straße "Im Lierchenseifen" in Birresborn, bei welchem die Täter mit brachialer Gewalt vorgingen und die Türe eintraten. Nun am 23.07.2022 gegen 07:30 Uhr stellte der Geschädigte erneut einen nahezu gleich gelagerten Tathergang, erneut durch unbekannte Täter, ...

