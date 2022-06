Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Gerolstein (ots)

Wie bereits am 18.06.2022 veröffentlicht, kam es am 16.06.2022 zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr zu Sachbeschädigungen im Bereich der Straße "Am Graben" in Gerolstein.

Im Rahmen der nun weitergeführten Ermittlungen durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein ergab sich der Tatverdacht, dass durch bisher unbekannte Täter mehrere frei zugängliche Blumentöpfe von den Anwesen entwendet wurden, welche die Täter sodann die abschüssige Straße hinunterrollen ließen.

Hierdurch wurden nicht nur die entwendeten Blumentöpfe, sondern auch dort stehende Fahrzeuge beschädigt, in welche die Töpfe "einschlugen".

Wie bereits in der ersten Mitteilung, bittet die Polizeiwache Gerolstein um mögliche Hinweise zur Tat oder den Tätern unter 06591 95260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell