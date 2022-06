Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Blitzeinschlag aufgrund des Unwetters in der vergangenen Nacht

Dreis-Brück (ots)

Am 24.06.2022 gegen 00:12 Uhr kam es zu einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus in der Ortslage von Dreis-Brück.

Da durch die Anwohner unmittelbar nach dem Einschlag ein Brandgeruch wahrgenommen werden konnte, rückten neben den Beamten der Polizei auch die Kräfte der Feuerwehr an.

Es konnte festgestellt werden, dass durch den Einschlag die sogenannten "Panzersicherungen" durchgebrannt waren.

Auch einige Elektrogeräte waren beschädigt worden. Zu einem offenen Brand oder einem größeren Schaden kam es glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell