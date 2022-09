Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/ Lkr. Konstanz) Reifen zerstochen

Ehingen (ots)

An einem Auto, das auf einem Festgelände in der Lauferstraße abgestellt war, sind im Zeitraum von Samstag, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 13.45 Uhr, alle vier Reifen zerstochen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Opel Insignia wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei Singen, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet unter Telefon 07731 888-0 um Hinweise zu der Tat.

