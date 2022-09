Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann begeht mehrere Sachbeschädigungen und bedroht Polizisten - Unfälle - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Winnenden: Aggressiver Mann begeht mehrere Sachbeschädigungen und bedroht Polizisten

Gegen 9:50 Uhr verständigten Mitarbeiter einer Bankfiliale in der Marktstraße am Donnerstagmorgen die Polizei, da ein aggressiver Mann soeben in der Bank ein Telefon beschädigt hatte. Nachdem dem 26-Jährigen durch Mitarbeiter der Bank mitgeteilt wurde, dass sein Konto gesperrt ist, nahm er einen Telefonhörer, ging mit diesem in Richtung Ausgang und warf den Hörer beim Verlassen der Filiale auf den Boden, wodurch dieser beschädigt wurde. Kurz darauf meldete sich der Hausmeister der Asylunterkunft in der Albertviller Straße und gab an, dass die Frontscheibe seines Autos mit einem Stein eingeworfen wurde. Auch hier konnte der 26-Jährige schnell als Tatverdächtiger ermittelt werden. Als der 26-Jährige, der in der Unterkunft wohnhaft ist, mit den Vorfällen konfrontiert wurde, beleidigte er die eingesetzten Beamten und bedrohte sie mit dem Tod. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 83 Jahre alte Dacia-Fahrerin missachtete am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung Waiblinger Straße / Mittlere Uferstraße die Vorfahrt eines 64-jährigen Peugeot-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Dacia der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Fenster an Schule eingeworfen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde am Gustav-Stresemann-Gymnasium ein Fenster des Computerraumes eingeworfen. Neben dem Fenster wurde durch die Steinwürfe auch ein Computerbildschirm beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr wurde in Esslinger Straße auf dem Parkplatz des Max-Graser-Stadions ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weissach im Tal - Cottenweiler: Auto beschädigt

In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Lerchenstraße ein geparkter Opel im Bereich des Kotflügels hinten rechts zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell