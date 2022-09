Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle an Einmündungen

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall an Einmündung

Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Mercedes die Schillerstraße in Richtung Karlstraße. An der dortigen Einmündung hielt sie zunächst an. Beim Anfahren übersah sie einen von rechts auf der Karlstraße kommenden in die Schillerstraße abbiegenden Audi eines 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Fichtenberg: Unfall an Einmündung 2

Eine 28-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag kurz vor 7:00 Uhr die K 2673 von Rauhenzainbach kommend in Richtung L 1066. An der Einmündung hielt sie ihr Fahrzeug an. Aus Richtung Fichtenberg befuhren drei Fahrzeuge in Folge die L 1066 in FR Gaildorf. Die vordersten beiden Fahrzeuge zeigten mittels Blinker an, dass sie in Richtung Rauhenzainbach abbiegen wollen. Die VW-Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug an und kollidierte, mit dem dritten Fahrzeug, einem VW Caddy eines 67-Jährigen, welcher weiter geradeaus fuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

