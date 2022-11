POL-OG: Kehl, L75 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Baden-Baden (ots) - Die Suche nach dem 30-jährigen Mann ist beendet. Er hat sich selbständig und unbeschadet in eine Klinik in Freudenstadt begeben. /wo Erstmeldung vom 02.11.2022, 14:57 Uhr POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche Baden-Baden Die Polizei ist seit Dienstag auf der Suche nach einem 30-jährigen Mann. Er verließ am Dienstagmorgen eine Klinik in Baden-Baden. Seither fehlt von dem 30-Jährigen jede ...

