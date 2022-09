POL-ST: Ibbenbüren, Brand an geparktem Lkw

Altenberge (ots) - Durch einen Brand ist das Obergeschoss eines Wohnhauses an der Straße Am Eschhuesbach in der Innenstadt stark zerstört worden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag (29.09.22) gegen 17.30 Uhr ein Zimmer im Obergeschoss in Brand. Das Feuer breitete sich zügig aus - auch der Dachstuhl war betroffen. Die Feuerwehr konnte ...

