Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand in Wohnhaus, nicht mehr bewohnbar

Altenberge (ots)

Durch einen Brand ist das Obergeschoss eines Wohnhauses an der Straße Am Eschhuesbach in der Innenstadt stark zerstört worden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag (29.09.22) gegen 17.30 Uhr ein Zimmer im Obergeschoss in Brand. Das Feuer breitete sich zügig aus - auch der Dachstuhl war betroffen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, musste aber im Anschluss im Dachstuhl noch Glutnester bekämpfen. Zwei Bewohner konnten in Sicherheit gebracht und anderweitig untergebracht werden. Weitere Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Angabe zur Höhe des Sachschadens gibt es noch nicht.

