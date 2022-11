Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche - Update-

Baden-Baden (ots)

Die Suche nach dem 30-jährigen Mann ist beendet. Er hat sich selbständig und unbeschadet in eine Klinik in Freudenstadt begeben.

/wo

Erstmeldung vom 02.11.2022, 14:57 Uhr

POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche

Baden-Baden Die Polizei ist seit Dienstag auf der Suche nach einem 30-jährigen Mann. Er verließ am Dienstagmorgen eine Klinik in Baden-Baden. Seither fehlt von dem 30-Jährigen jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet und eine Eigengefährdung vorliegt. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle oder die Ermittler des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.

Beschreibung des Vermissten:

30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank mit kurzen dunklen Haaren.

Link zur Vermisstenfahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/baden-baden-vermisstenfahndung/

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell