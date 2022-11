Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Messer im Spiel

Offenburg (ots)

In der Marlener Straße kam es am Dienstagmorgen kurz vor 4 Uhr in einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 20-Jährigen. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Ein 20-Jähriger soll versucht haben, die beiden Streithähne zu trennen, wobei er vom 25-Jährigen einem Faustschlag erhalten habe. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens soll dann ebenfalls bei dem Versuch, die Auseinandersetzung zu beenden, von dem 25-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt worden sein. Eine ärztliche Behandlung der Beteiligten war nicht notwendig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. /ag

