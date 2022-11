Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Alkoholisiert und aggressiv

Lautenbach (ots)

Das Verhalten eines 34-Jährigen beschäftigte am Dienstag gegen 21:30 Uhr die Polizei aus Achern, wie auch die Rettungskräfte. Zeugen meldeten, dass ein Mann von einem Dach in der Hauptstraße gefallen sei. Zuvor sei dieser darauf rumgeklettert und habe auch Ziegel auf die Straße geworfen. Der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann hatte sich beim Sturz nicht unerheblich verletzt, konnte seine Situation aber aufgrund seines Zustandes augenscheinlich nicht mehr richtig einschätzen. Beim Transport in die Klinik beleidigte und bedrohte er dann sowohl die Polizisten wie auch die Rettungskräfte. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell