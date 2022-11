POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Gernsbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23 und 1 Uhr gingen der Polizei aus Gaggenau bei einer Verkehrskontrolle in der Bleichstraße in Gernsbach zwei Verkehrssünder ins Netz. Ein Fahrzeuglenker muss sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten. Herausragender Fall war aber kurz vor 1 Uhr die Überprüfung eines 42-jährigen BWM-Fahrers der sich unter dem Einfluss von ...

mehr