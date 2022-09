Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Wenzen, B 64 (Kr.) 02.09.2022; 13:23 Uhr

Am 02.09.2022, ereignete sich zur Mittagszeit ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 64 zwischen Brunsen und Wenzen. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Osnabrück befuhr zusammen mit seiner 72-jährigen Ehefrau die Bundesstraße 64 aus Richtung Brunsen kommend in Richtung Wenzen. Zwischen den beiden rechts-und linksseitig gelegenen Parkplätzen kam er auf abschüssiger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr ca. 60 Meter den angrenzenden Straßengraben, bevor er an einer Feldüberquerung aufsetzte und sich anschließend überschlug. Hierbei wurden die beiden Insassen schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurden sie mit angeforderten Rettungshubschraubern in zuständige Krankenhäuser geflogen. Die B 64 wurde für die Rettungs-und Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden zwischen Brunsen und Wenzen gesperrt. Am Pkw sowie dem Böschungsraum entstand ein Sachschaden von ca. 12.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell