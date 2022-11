Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle; einmal mit Flucht

Bad Hersfeld und Sorga (ots)

Bad Hersfeld-Sorga. Am 12.11.2022 gg. 14:20 Uhr kam es in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 21 zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Bad Hersfelderin hatte am dortigen Fahrbahnrand ihren Pkw geparkt. Eine 44-jährige Frau aus Philippsthal übersah mit ihrem Pkw den geparkten Pkw und fuhr auf das Heck auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- EUR. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am 23.10.2022 zw. 17:30 - 21 Uhr kam es in der Vachaer Str. Höhe Nr. 7 (ggü. der Feuerwehr) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-Jährige aus Bad Salzungen parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen. Im Tatzeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw der 21-Jährigen wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, evtl. beim Ein- oder Ausparken, beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Hübner, PHK

