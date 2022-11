Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen - Auto beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigungen

Mücke. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Freitag (11.11.) einen roten Seat Leon in der Burgstraße. Auch an einem in der Straße abgestellten, schwarzen Mercedes E220 konnten Beschädigungen festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Lauterbach. Einen Schaden von rund 4.000 Euro verursachten Unbekannte am Freitag (11.11.), zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr, an einem orangefarbenen Seat Ateca. Die Täter zerkratzten das Fahrzeug an Heckklappe, Stoßstange, Spiegel, Beleuchtung sowie mehreren Scheiben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell