Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Transporterfahrer missachtet Vorfahrt - E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Um kurz nach 15 Uhr am Donnerstagnachmittag ist es an der Kreuzung Süchtelner Straße/Bismarckstraße in Viersen zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem E-Bike-Fahrer gekommen.

Der Transporterfahrer, ein 26-Jähriger Moldauer aus Mönchengladbach, war auf der Süchtelner Straße in Richtung Freiheitsstraße unterwegs und bog nach rechts in die Bismarckstraße ab.

Der E-Bike-Fahrer, ein 44-jähriger Viersener, war auf dem linken - der für seine Fahrtrichtung nicht freigegebenen - Seite des Radweges der Süchtelner Straße in Richtung Süchteln unterwegs. Er kam dem Transporterfahrer also entgegen. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und wurde dabei leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /hei (998)

