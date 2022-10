Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Taschendiebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Seit Freitag sind der Mainzer Polizei drei Taschendiebstähle gemeldet worden. Am Freitagmittag, gegen 15 Uhr wurde vermutlich an der Bushaltestelle "Höfchen" einer jungen Frau das Mobiltelefon entwendet. Sie trug dies in einer Umhängetasche bei sich und stellte während der Wartezeit fest, dass es nicht mehr da war. Sie trug die Tasche dauerhaft über ihrer Schulter und bemerkte den Diebstahl nicht. Einer weiteren Geschädigten wurde kurz darauf das Portmonee vermutlich in einem Kleidungsgeschäft "Am Brand" entwendet. Eine Freundin stellte beim Befahren einer Rolltreppe fest, dass ihr Rucksack offen stand. Obwohl sie erst kurz zuvor einen Einkauf gezahlt hatte, ist es den Tätern gelungen, das Portmonee unbemerkt zu entwenden. Dahingegen bemerkte am Samstagmittag eine weitere Frau während des Einkaufens in einem Ladengeschäft "Am Kronberger Hof" ein Ziehen an ihrer Handtasche. Beim sofortigen Nachsehen stellte sie den Diebstahl ihres Portmonees fest, konnte aber keine Täter mehr erkennen. Selbst auf Videoaufnahmen in dem Geschäft ist der Diebstahl nicht zu erkennen. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und empfiehlt, Wertsachen eng am Körper zu tragen, auch Taschen und Rucksäcke sollte man in engen Situationen vor dem Körper tragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell