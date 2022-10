Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer am Wochenende

Mainz (ots)

Gleich mehrere Auto- und E-Scooterfahrer sind in den letzten Tagen alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs gewesen und müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" rechnen. Bereits am Freitag, gegen 10:00 Uhr, fährt eine 50-jährige Mainzerin in der Mainzer Altstadt auf einen stehenden PKW auf. Sie gibt zunächst an, durch einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon abgelenkt gewesen zu sein (auch das ist übrigens nicht erlaubt) und daher aufgefahren zu sein. Während der Unfallaufnahme wird jedoch festgestellt, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Bei einem Atemalkoholtest wird ein Wert von 2,49 Promille festgestellt. Am Sonntagmorgen, gegen 5:45 Uhr, verliert ein 22-jähriger Mainzer, in der Weißliliengasse die Kontrolle über sein Auto und beschädigt dort mehrere Begrenzungspfosten. Das Auto verliert Öl, ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Straße muss gereinigt werden. Der Fahrer ist ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Er hat einen Alkoholwert von 1,62 Promille. Am frühen Samstagmorgen wird ein E-Scooter im Kaiser-Wilhelm-Ring kontrolliert, da der 35-jährige Mainzer Schlangenlinien fährt. Er weist einen Alkoholwert von 1,84 Promille auf. Ein weiterer E-Scooter wird am Sonntag gegen 4 Uhr in Bretzenheim kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer weist 1,1 Promille auf. Allen Fahrern wurde eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholwertes entnommen und müssen mit einer Strafe rechnen. Daneben steht immer der Verlust des Führerscheins im Raum. Die Polizei Mainz wird ihre Kontrollen zur Verfolgung von Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr fortsetzen.

