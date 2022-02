Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Claus Schnittger für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt

Wienhausen (ots)

Da die Ortsfeuerwehr Wienhausen ihre turnusmäßige Jahreshauptversammlung bereits das zweite Jahr in Folge aufgrund der anhaltenden Pandemie absagen musste, fand am Abend des 28. Januar 2022 ein Beförderungs- und Ehrungsdienst unter den aktuell gültigen Hygienebestimmungen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Achim Meissner statt.

Eine besondere Ehrung kam an diesem Abend dem Kameraden Claus Schnittger zu Gute. Schnittger, welcher seit 2018 der Ehrenabteilung angehört, war im Alter von 16 Jahren der Ortsfeuerwehr beigetreten und verrichtet bis zum Übergang in die Ehrenabteilung treue Dienste in der Einsatzabteilung. Im Mai 2021 konnte er dann bereits auf 50 Jahre in der Ortsfeuerwehr Wienhausen zurückblicken und wurde hierfür im Januar 2022 mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Neben der Ehrung von Claus Schnittger konnte Meissner in diesem Jahr zudem zehn Beförderungen durchführen. Unter anderem wurden Simon Blahaut und Tim Eggelmann, welche in den Jahren 2020 und 2021 den ersten Teil Ihrer Truppmann-Ausbildung erfolgreich absolviert hatten, zu Feuerwehrmännern befördert. Nach Absolvierung der notwendigen Lehrgänge konnten auch Sarah Eggelmann, Jonas und Tom Gaidischki sowie Tobias Hannemann zur/zum Oberfeuerwehrfrau/Oberfeuerwehrmann befördert werden.

Weiterhin konnten der stellvertretende Ortsbrandmeister Fabian Jacobj zum Löschmeister und Julia Wank zur Löschmeisterin befördert werden. Des Weiteren konnte Gruppenführer Marius Wank, welcher diese Funktion bereits seit November 2020 kommissarisch bekleidete, im vergangenen September in seiner Funktion bestätigt und somit zum Oberlöschmeister befördert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell