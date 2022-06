Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Altena (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 11:00 Uhr in ein Bestattungsinstitut in der Lennestraße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu mehrfach an der Eingangstür und beschädigten diese dadurch. Sie gelangten in der Folge aber nicht ins Innere. (schl)

