POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Iserlohn (ots) - Eine 45-Jährige war am Dienstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Vinckestraße einkaufen. Ihr Portemonnaie trug sie währenddessen in einem Rucksack. Noch im Drogeriemarkt fiel der Geschädigten auf, dass ihr Rucksack offen stand. Die Geldbörse mitsamt Inhalt fehlte. Die 45-Jährige hatte vom Diebstahl nichts bemerkt. Die Polizei warnt weiterhin davor Geldbörsen und ...

mehr