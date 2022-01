Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mit Gullydeckel Tür eines Handygeschäftes zerstört

Wesel (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag um 03.49 Uhr mit einem Gullydeckel die Glastür eines Handygeschäftes in der Weseler Fußgängerzone eingeworfen. Er flüchtete nach der Tat über die Tückingstraße in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin hatte den Mann beobachtet und die Polizei informiert. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist noch nicht klar.

Der Täter ist sehr groß und dick, er war schwarz gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Wollmütze.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell