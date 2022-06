Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Halver (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr und Dienstagmorgen, 11:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Carthausen ein, welches sich derzeit in der Renovierung befindet. Die Täter zerstörten dazu eine Fensterscheibe des Objektes und gelangen auf diese Weise ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter anschließend zwei LED Scheinwerfer sowie eine Kabeltrommel. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

