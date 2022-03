Polizei Düren

POL-DN: Friedhofsdiebstähle in Merken

Düren (ots)

Bislang fünf Geschädigte wandten sich am Mittwoch an die Polizei Düren. Der Grund: Auf dem Friedhof in Merken wurden Grablichter und Schalen entwendet.

Bisher Unbekannte begaben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf den Friedhof in Merken an der Roermonder Straße und stahlen Messingvasen und Bronzeschalen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der oben genannten Telefonnummer bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell