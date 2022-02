Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mehrere brennende PKW auf Firmengelände

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Auf einem Firmengelände im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld brennen am Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge teils vollständig aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 04:21 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Spicherner Straße in Dortmund-Dorstfeld gerufen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache waren auf einem Firmengelände an verschiedenen Stellen mehrere PKW in Brand geraten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits sechs PKW im Vollbrand. Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr eingesetzt, um den Brand zu löschen. Ein dritter Trupp, ebenfalls unter Atemschutz, kühlte mit einem weiteren Strahlrohr ein unmittelbar an die brennenden Fahrzeuge angrenzendes Geschäftsgebäude. Insgesamt sind 13 PKW durch das Feuer betroffen. Eine benachbarte Ladesäule für Elektrofahrzeuge war ebenfalls so stark beschädigt worden, dass diese spannungsfrei geschaltet werden musste.

Die Einsatzstelle wurde zu weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben.

An diesem Einsatz waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 5 (Marten) und die Freiwillige Feuerwehr Löschzug 20 Nette sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Hinweis für Medienvertreter:

Alle weiteren Informationen sind über die Pressestelle der Firma Europcar unter presse@europcar.com einzuholen

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell