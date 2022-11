Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug beschädigt - Diebstahl aus Pkw - Einbrüche - Diebstahl aus Wohnung

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten zwischen Montagnachmittag (07.11.) und Freitagnachmittag (11.11.) einen weißen Renault Twingo im Bereich der Fahrertür. Das Auto parkte in einer Hofeinfahrt. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. In der Straße "Am alten Schlachthof" schlugen Unbekannte in der Nacht auf Freitag (11.11.) das Beifahrerfenster eines parkenden Seat Leon ein und stahlen einen Sportbeutel aus dem Innenraum. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf Firmengelände

Hünfeld. Auf einem Firmengelände in der Straße "In der Dall" brachen Unbekannte in der Nacht auf Freitag (11.11.) in Büroräume ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Eichenzell. Unbekannte brachen am Freitag (11.11.), zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr, in der Straße "Am Stollrasen" in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten unerkannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

In der Straße "Am Honigbaum" brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (11.11.) und Samstagmorgen (12.11.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld, ein Tablet, Schmuck und Werkzeug im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Es entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Kreuzbergstraße im Ortsteil Dirlos brachen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (09.11.) und Samstagmittag (12.11.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. In der Richard-Wagner-Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen (13.11.), gegen 5 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er durchsuchte mehrere Räume und stahl Bargeld und Schmuck im Wert von circa 500 Euro. Als der Täter von einem Bewohner bemerkt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Dieb folgendermaßen: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlanke Statur, braune, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße wurde in der Nacht zu Sonntag (13.11.), zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten eine Terrassentür aufzubrechen und verursachten dabei circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Petersberg. In der Trageserstraße im Ortsteil Marbach brachen Unbekannte zwischen dem 5. November und dem 13. November in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und stahlen Schmuck im Wert von circa 200 Euro. Es entstand rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

