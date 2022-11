Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Vereinsheim - Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand von Vereinsheim

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (12.11.), gegen 4.10 Uhr, kam es auf einem Gelände in der Albert-Schweizer-Straße zum Brand eines Vereinsheims.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die hinzugezogene Feuerwehr hatte das Feuer aber zeitnah unter Kontrolle, konnte die Flammen ablöschen und ein Übergreifen auf nahestehende Bauten verhindern.

Aufgrund der damit einhergehenden, starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner im Bereich des Brandortes durch Lautsprecherdurchsagen und persönlich an den Haustüren darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Darüber hinaus konnte in den Morgenstunden festgestellt werden, dass vier umliegende Gartenhütten aufgebrochen worden waren. Bislang konnte hierbei lediglich das Fehlen einer Schubkarre festgestellt werden. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines hohen fünf- bis niedrigen sechsstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Aufbruch der Gartenhütten mit dem Brand in Verbindung steht, als auch die Ursache, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Momentan kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder möglicherweise in den Tagen und Stunden zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Freitagabend (11.11.), zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen AA2595 XE eines roten Toyota Auris. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchten die Langfinger auch das vordere Nummernschild zu entwendeten, was jedoch aus noch unklaren Gründen misslang. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (12.11.) brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Kellerraums in einem Mehrfamilienhaus in der "Untere Frauenstraße" auf. Anschließend durchsuchten die Täter den Raum und flüchteten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Das Kennzeichen HEF-MA 107 eines braunen Pkw-Anhängers des Herstellers BAOS stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (13.11.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Hinterhof in der Kasseler Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

