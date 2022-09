Kalkar (ots) - Am Dienstag (13. September 2022) zwischen 03:00 Uhr und 12:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen NWD 243. Der Roller der Marke Aprilia war rechtsseitig eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Lenkrad- und Kettenschloss gesichert. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve ...

