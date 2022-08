Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unter Drogeneinfluss gefahren + Zeitungstrolley gestohlen + Fahrraddiebstahl + Unfall knapp vermieden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Stadtallendorf - Unter Drogeneinfluss gefahren

Den ersten unter dem Einfluss berauschender Mittel fahrenden Mann zog die Polizei am Dienstag, 09. August, um 08.35 Uhr im Marburger Süden aus dem Verkehr. Der Drogentest des 35 Jahre alten Autofahrers hatte positiv auf Amphetamine reagiert. Um 09.17 Uhr geriet ein 38 Jahre alter Autofahrer auf der Niederkleiner Straße in eine stationär eingerichtete Kontrollstelle. Sein Drogentest reagierte auf THC. In beiden Fällen veranlasste die Polizei die Blutproben und unterband die Weiterfahrt. Und dann war da noch ein 18 Jahre junger Mann mit einem E-Scooter, den die Polizei um kurz nach 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Marburg kontrollierte. Sein Test zeigte einen Einfluss von Amphetaminen und er hatte noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. In seinem Fall veranlasste die Polizei nicht nur die Blutprobe, sondern stellte auch das Rauschgift und den Scooter sicher.

Stadtallendorf - Zeitungstrolley gestohlen

Eine Zeitungsausträgerin ließ ihren Trolley am Mittwoch, 10. August, zwischen 05.30 und 06 Uhr neben einem Stromkasten im Ziegelweg stehen und verteilte einen Schwung an Tageszeitungen. Als sie zurückkehrte war der fast geleerte Trolley weg. Wer hat den Diebstahl gesehen? Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Zeitungstrolleys bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Fahrraddiebstahl

Trotz der Festkettung an einen Fahrradständer gelang der Diebstahl eines blauen Cube Aim SL 29. Das Mountainbike mit schwarz rotem Sattel und Schutzblechen hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Es stand zur Tatzeit zwischen 16.45 Uhr am Freitag, 05. August, und 06.20 Uhr am Montag, 08. August, auf dem Fahrradparkplatz an der Unterführung auf der Niederkleiner Straße. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wommelshausen - Unfall knapp vermieden - Polizei bittet um Hinweise

Nach der Anzeige eines gefährlichen Fahrverhaltens durch eine Vorfahrtverletzung bittet die Polizei Biedenkopf um Hinweise zu einem dunklen SUV, den eine zwischen 50 und 60 Jahre alten Brillenträgerin mit kurzen braunen bzw. braun-rötlichen Haaren steuerte. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto um einen schwarzen oder anthrazitfarbenen Audi Q3. Von dem Marburger Kennzeichen sind noch die Mittelbuchstaben MQ bekannt. Die gefährliche Situation war am Mittwoch, 03. August, zwischen 16.12 und 16.15 Uhr in der Straße Neue Siedlung. Nach den Angaben des betroffenen Autofahrers kam er aus einer Stichstraße heraus und konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem aus seiner Sicht von links kommenden SUV so grade eben noch ganz knapp verhindern. Nach seinen Aussagen gilt in der gesamten Straße Neue Siedlung die "Rechts-vor-Links-Vorfahrtregelung, sodass er in diesem Fall die Vorfahrt gehabt hätte. Wer kann aufgrund der Beschreibung des Autos und der Fahrerin Hinweise geben, die zur Ermittlung der Fahrerin führen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im Barfüßertor - Frontschaden an weißem Citroen C5

Zur Unfallzeit, am Samstag, 30. Juli, zwischen 12 und 14.30 Uhr parkte der weiße Citroen C5 Aircross am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Barfüßertor 21. Die Front zeigte zum Wilhelmsplatz. In dieser Zeit entstand an dem Citroen auf nicht bekannte Weise ein Frontschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Weder ergaben sich am Unfallort oder am Auto Hinweise auf das verursachende Fahrzeug noch führten die ersten Ermittlungen hier zum Erfolg. Wer war zur Unfallzeit im Barfüßertor? Wer hat eventuell den Unfall vor der Pizzeria gesehen oder das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Heckschaden am grauen Opel Meriva

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer angezeigten Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Der eher leichtere Schaden in Form von Kratzern und oberflächigem Lackabrieb ist hinten auf der Fahrerseite. Bemerkt hat die Besitzerin den Schaden am Montag, 08. August, um 15.30 Uhr. Nach ihren Angaben stand ihr grauer Opel Meriva unbewegt zwischen Donnerstag, 23. Juni und Montag, 08. August, unbewegt und mit der Front zur Dresdener Straße geparkt am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Albert-Schweitzer-Straße 7. Lediglich an dem Montag wurde der Pkw zwischen 10.30 und 11.15 Uhr kurz benutzt und anschließend wieder am gleichen Ort abgestellt. Auf der Fahrt sei es definitiv zu keinem Unfall gekommen, sodass der Schaden entweder zwischen dem 23. Juni und kurz nach 10 Uhr am 08. August oder aber am 08. August zwischen etwa 11.30 und 15.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße eingetreten sein muss. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

