Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrerin nach Kollision mit Bus lebensgefährlich verletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Heute Morgen, (Mittwoch, 10. August, gegen 05.30 Uhr), erlitt eine 53 Jahre alte Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem leeren Linienbus lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfall passierte an der Einmündung Gisselberger Straße/Am Krekel. Fest steht bislang, dass der 61 Jahre alte Busfahrer an der Einmündung von der Straße Am Krekel nach links in die Gisselberger Straße abbiegen wollte. Die Ampel für ihn zeigte gelbes Blinklicht. Die Radfahrerin benutzte die bevorrechtigte Gisselberger Straße. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Nach der medizinischen Erstversorgung transportierte der Rettungswagen die Radfahrerin ins Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Durch die für die Unfallaufnahme notwendigen Sperrungen entstanden bis 08.40 Uhr Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte Rundfunkwarnmeldungen veranlasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell