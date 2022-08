Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Größere Auseinandersetzung + Flucht gescheitert + Kurznachricht mit Folgen + Positiver Drogentest + Freilaufender Hund biss zu + Heugabel gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Größere Auseinandersetzung

Bereits am Freitag, 05. August, gegen 16 Uhr, kam es in Stadtallendorf zu einer Schlägerei mit einer noch nicht genau bekannten Anzahl von Beteiligten. Letztlich gab es mindestens sechs Verletzte, von denen Rettungswagen drei zur Untersuchung ins Krankenhaus brachten. Nach den ersten Ermittlungen gerieten zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren aus persönlichen Gründen zunächst verbal und dann handfest aneinander. Es kam dann offenbar zu einem Folgeaufeinandertreffen aus dem sich durch anwesende oder hinzukommende Personen eine Massenschlägerei entwickelte, bei der Beteiligte mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen haben sollen. Das gesamte Geschehen zog sich von der Schulstraße durch die Hermann-Löns-Straße bis in die Albert-Schweitzer-Straße. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und einzelnen Tathandlungen dauern an. Etwaige, der Polizei noch unbekannte Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Flucht gescheitert - E-Scooter sichergestellt

In der Nacht zum Sonntag, 07. August, flüchtete ein 20 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter vor der Polizeikontrolle, indem er durch die Bahnhofsunterführung zur Stadtmitte fuhr. Unterwegs warf er den Roller im Gebüsch. Die Polizei erkannte ihn wenig später wieder und konnte dann eine neuerliche Flucht als Fußgänger unterbinden. Der Drogentest des polizeibekannten Mannes reagierte auf Kokain und Amphetamine, der Alkotest zeigte 0,49 Promille. Die Polizei stellte den im Gebüsch gefundenen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen sicher, da die Eigentumsverhältnisse ungeklärt blieben. Außerdem steht der Mann unter dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Polizei stellte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg sein Bargeld, mehrere Hundert Euro, als Sicherheitsleistung für das oder die anstehenden Verfahren sicher.

Ostkreis - Kurznachricht mit Folgen

Für einen 52 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis hatte die Nutzung eines Messenger-Dienstes gravierende Folgen. Die Polizei tauchte mit einem Durchsuchungsbeschluss auf und stellte nach der Wohnungsdurchsuchung eine Schreckschusswaffe und das Mobiltelefon sicher. Der Mann muss sich demnächst wegen Bedrohung verantworten. Er hatte jemanden ein Bild einer Schusswaffe versehen mit den Worten "Ich scherze nicht mehr" geschickt.

Kirchhain - Positiver Drogentest

Der Drogentest eines 36 Jahre alten Autofahrers reagierte auf THC, Amphetamine und Opiate. Die Polizei beendete die Autofahrt mit der Kontrolle in der Nacht zum Dienstag, 09. August, um 01 Uhr in der Frankfurter Straße und veranlasste eine Blutprobe

Stadtallendorf - Freilaufender Hund biss zu - Polizei sucht Besitzer

Donnerstagabend, 04. August, gegen 21.40 Uhr lief ein Hund im Bereich der Straße Am Lohpfad frei und offensichtlich ohne Hundeführer herum. Das Tier verletzte auf dem Schotterparkplatz einen 42 Jahre alten Mann an der Hand, der nach einem kurzen Spaziergang seinen eigenen Hund gerade im Auto platziert hatte und selbst im Begriff stand, einzusteigen und wegzufahren. Weder meldete sich ein Besitzer, noch rief jemand nach dem Tier, das er so nicht kannte und nicht zuordnen konnte. Er beschrieb den Hund als vermutlich nicht reinrassiges Tier mit kurzem rötlichen bzw. rostbraunem Fell. Der Hund war ein Ticken kleiner als ein Schäferhund, geschätzt ca. 30 Kilogramm schwer und aufgrund des Verhaltens des eigenen Hundes wahrscheinlich ein Rüde. Wer kenn diesen Hund? Wer kann Angaben zum Besitzer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Roth - Heugabel vom Traktor demontiert und gestohlen

Nach vorliegenden Erkenntnisse war zum Diebstahl der an dem Traktor montierten Heugabel mit drei Zinken ein gewisses Maß an Fachkenntnis und technischem Können nötig. Der Traktor stand zur Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Sonntag und 21 Uhr am Montag, 08. August, im Schuppen eines Anwesens in der Lahntalstraße. Hinter dem Traktor war der Schuppen durch einen Bauzaun zum angrenzenden Gehweg getrennt. Das landwirtschaftliche Zubehörteil hat einen Wert von 1000 Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit Arbeiten an dem Traktor bzw. der Heugabel gesehen? Wer hat die Demontage und/oder den Abtransport gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

