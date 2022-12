Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen-Mühlbach: Zigarettenautomat versucht aufzubrechen - Zeugen gesucht

Mehrere Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen einen Zigarettenautomat in Eppingen-Mühlbach aufzuflexen. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei gegen 1.15 Uhr mit, dass sich in der Kaltenbergstraße mehrere Personen an einem Automaten zu schaffen machten. Bevor die Polizei vor Ort eintraf flüchteten die Unbekannten in Richtung Georg-Schlatter-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Lediglich die genutzte Flex konnte durch die Beamten aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Gemmingen: Generatoren von Werksgelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte entwendeten am Wochenende eine große Anzahl Generatoren von dem Gelände einer Firma in Gemmingen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 6.30 Uhr zunächst Zugang zum umzäunten Werksgelände in der Industriestraße. Anschließend wurde das Fenster einer Lagerhalle aufgebrochen und diese betreten. Durch das von innen geöffnete Rolltor brachten die Einbrecher die Stromerzeuger nach draußen und entkamen im Anschluss unerkannt. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug eingesetzt wurde. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Generatoren geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Gundelsheim: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Gundelsheim. Eine 23-Jährige befuhr gegen 7 Uhr mit ihrem Audi die Heuchlinger Straße von Duttenberg kommend in Richtung Untergriesheim. Als sie nach links in Richtung Untergriesheim abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Renault eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Aufprall wurden beide PKW-Fahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der Audi, als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Untergruppenbach: Über Fuß gefahren und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Ein 63-Jähriger fuhr am Samstagmittag über den Fuß eines 48-Jährigen in Untergruppenbach und flüchtete im Anschluss. Zuvor war der 48-Jährige, gegen 11.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug vom Lerchenweg in den dortigen Kreisverkehr eingefahren und hatte die Ausfahrt in Richtung Ilsfelder Straße genommen. Hinter ihm war der 63-Jährige mit seinem Audi aus Richtung Stadtmitte ebenfalls in den Kreisverkehr eingefahren und hatte gehupt. An der nächsten ampelgeregelten Kreuzung mussten beide Fahrzeugführer nebeneinander anhalten und der 48-Jährige öffnete sein Fenster, um den Audifahrer zu fragen warum er gehupt hatte. Diese Frage soll mit dem Zeigen des erhobenen Mittelfingers beantwortet worden sein. Draufhin stieg der 48-Jährige aus, um das Kennzeichen des Audis zu fotografieren. Hierfür positionierte er sich auf der Fahrbahn, vor dem Audi, auf dessen Beifahrerseite. Als dann die Ampel für den 63-Jährigen auf grün schaltete fuhr dieser los und überfuhr hierbei die Fußspitze des 48-Jährigen. Nach dem Unfall setzte der Audifahrer seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum genauen Hergang machen können. Insbesondere die ebenfalls an der Ampel warteneden Verkehrsteilnehmer werden gesucht und gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden. Ilsfeld: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung

Eine bisher unbekannte Person entzündete am Montagmittag eine Plastikflasche und warf diese in den Kellerschacht eines Wohnhauses in Ilsfeld. Gegen 13.15 Uhr nahm die 69-Jährige Eigentümerin des Hauses in der König-Wilhelm-Straße einen starken Geruch nach verbranntem Plastik wahr und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Beim Entdecken des Feuers, schlugen bereits Flammen aus der Metallabdeckung des Kellerschachts. Der 40-jährige Sohn der Besitzerin konnte das Feuer selbstständig löschen und so einen Gebäudebrand verhindern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07062 915550, beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

