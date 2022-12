Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim / Igersheim: Mehrere Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Samstagabend zwei an verschiedenen Örtlichkeiten geparkte Pkws in Bad Mergentheim. Eine 33-Jährige hatte ihren BMW zwischen 19.30 Uhr und 20:45 Uhr am Straßenrand in der Marienstraße in Bad Mergentheim geparkt. In diesem Zeitraum verursachte ein unbekannter Fahrer einen Schaden in vierstelliger Höhe und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Ebenfalls hatte ein 38-Jähriger seinen Nissan Qashqai auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Hermann-von-Mittnacht-Straße in Igersheim abgestellt. Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrer das Auto des Mannes und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann oder die Verursacher selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Boxberg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Freitagabend und Montagmorgen mit ihrem Fahrzeug einen Ford Transit. Der Wagen war in der Ravensteiner Straße in Boxberg geparkt. Im Laufe des vergangenen Wochenendes verursachte ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin einen Schaden in vierstelliger Höhe und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Als eine 74-Jährige am Montagmittag beim Einkaufen sich von ihrem Einkaufswagen wenige Meter entfernte, entnahm ein Unbekannter ihren Geldbeutel. Die Frau war gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Wertheim einkaufen. Dabei ließ die Dame ihren Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. In der Zwischenzeit stahl ein Unbekannter den Geldbeutel der Frau samt Inhalt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

A81 / Ahorn: Nach Überholvorgang überschlagen

Eine Leichtverletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der A81. Eine 20-Jährige war kurz vor 6 Uhr mit ihrem Ford zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn unterwegs. Nach einem Überholvorgang kam die Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte unkontrolliert in den Grünstreifen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell