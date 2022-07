POL-NOM: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ramba Zamba Marktes

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck OT Kreiensen, 28.07.2022, 22:25 Uhr, Holzmindener Straße Zur angegebenen Tatzeit setzte ein bislang unbekannter Täter ein Kraftfahrzeug (Audi A3) in der Holzmindener Straße in Kreiensen in Brand. Das Kraftfahrzeug brannte dadurch vollkommen aus. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 5000 Euro Ein weiterer Schaden an einem nahegelegenen Wohnhaus entstand jedoch nicht. Auch ...

