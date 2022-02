Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Farbschmierereien an Bushäuschen

Bad Hönningen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein Bushäuschen in der Hauptstraße in Bad Hönningen von unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell