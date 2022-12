Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: 24-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich aufgrund der vereisten Fahrbahn rutschte eine 24-Jährige am Montagmorgen in Bretzfeld mit ihrem Mercedes gegen eine Mauer. Gegen 8 Uhr fuhr die junge Frau auf der Kocherstraße, als sie in einer abschüssigen Kurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Bei der Kollision mit der Mauer verletzte sich die Mercedes-Fahrerin leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Vermutlich zu schnell war ein 21-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Künzelsau unterwegs. Gegen 23.30 Uhr war der junge Mann mit seinem Opel Safira auf der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Gaisbach von der Fahrbahn abgekommen. In einer Rechtskurve kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte drei Schutzplanken. Der Safira drehte sich und kam auf der rechten Fahrbahn und dem Grünstreifen zum Stehen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Künzelsau: Böller löst Brand aus

Eine aufmerksame Anwohnerin konnte einen Brand in Künzelsau am Montagabend löschen. Gegen 18.45 Uhr entzündete ein Böller zweier 11 und 13 Jahre alter Kinder einen Müllsack in der Keltergasse. Der an eine Hauswand angelehnte Müllsack geriet in Vollbrand. Die Frau bemerkte den Brand und konnte das Feuer löschen. Den Kindern wurden die Böller abgenommen und sie wurden ihren Eltern überstellt. Die Polizei appelliert in Hinblick auf Silvester an einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk. Bitte gehen Sie zum Jahreswechsel vorsichtig mit Raketen und Böllern um und achten Sie auf Ihre Umgebung beim Abbrennen von Feuerwerk.

Künzelsau: Weihnachtsbäume entwendet - Zeugen gesucht

Etwa 25 bis 30 Weihnachtsbäume entwendeten unbekannte am vergangenen Wochenende in Künzelsau-Nagelsberg. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Würzburger Straße hoben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Montag ein Bauzaunelement aus seiner Verankerung und gelangten so hinter die Umzäunung der Bäume. Wer die Bäume gestohlen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Künzelsau erhofft sich Zeugenhinweise zu der Tat und bittet Personen, die den Diebstahl beobachten konnten oder die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

