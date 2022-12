Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Vermutlich ein orangener LKW mit Pritschenaufbau streifte am Dienstagmorgen einen entgegenkommenden Laster auf der Landesstraße 527 bei Billigheim. Ein 55-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem MAN Truck auf der Landesstraße in Richtung Bittelbronn unterwegs, als ihm in einer Kurve der unbekannte orangene Laster entgegenkam. Die Spiegel der Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten LKW setzte die Fahrt einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des LKW machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Mosbach: Gegen Geländer gefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Gegen ein Geländer fuhr eine unbekannte Person am Dienstagabend mit ihrem Auto in Mosbach und flüchtete. Zeugen konnten den BMW beobachten, wie er gegen 18 Uhr beim Rangieren in der Einkaufspassage an der Straße "An der Bachmühle" gegen das Geländer fuhr und sich danach entfernte, ohne dass sich die Person am Steuer um den Schaden von etwa 1.000 Euro kümmerte. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls gesehen haben und Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine 41-Jährige am Montagmorgen auf der Bundesstraße 27 mit ihrem Audi auf einen verkehrsbedingt haltenden Mini Cooper einer 26-Jährigen auf. Die Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem e-tron in Richtung Mosbach unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt in die Pfalzgraf-Otto-Straße den stockenden Verkehr wohl zu spät wahrnahm und mit dem vor ihr stehenden Mini kollidierte. Der Mini wurde auf einen davorstehenden VW Polo eines 19-Jährigen geschoben. Durch die Kollision wurden alle drei Fahrer und der 18-jährige Beifahrer des Polos verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B27 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Hardheim: Angekokelte Thermoskanne löst Einsatz aus

Rauch in einem Mehrfamilienhaus war der Anlass für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Dienstagmittag in Hardheim. Vermutlich eine auf dem Herd vergessene Thermoskanne war die Ursache des Rauchs in der Schillerstraße. Ein 72-Jährige hatte die Kanne wohl gegen 13 Uhr auf dem Herd vergessen. Nachdem er die kokelnde Thermosflasche bemerkt hatte, konnte er diese selbst vom Herd nehmen. Er erlitt durch den Qualm leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Buchen: Ab durch die Hecke und gegen die Wand

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss kam eine 37-Jährige in der Nacht auf Mittwoch mit ihrem Mazda bei Buchen von der Straße ab, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einer Steinmauer. Die Frau war zuvor mit ihrem Auto gegen 23.45 Uhr auf der Brunnenstraße im Buchener Ortsteil Hainstadt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der 37-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab über 2,3 Promille. Sie musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.500 Euro geschätzt. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell