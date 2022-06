Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fasst Taschendiebe in der Windthorststraße

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstagabend (31. Mai) zwei Taschendiebe bei einem Diebstahl beobachtet und festgenommen.

Am Hauptbahnhof fielen die beiden 16 und 17 Jahre alten Marokkaner den Zivilfahndern ins Auge. Sie hielten offenbar nach einem geeigneten Opfer Ausschau. An der Fußgängerampel vor dem Haupteingang nahmen sie dann die Verfolgung einer 33-jährigen Münsteranerin auf. In der Windthorststraße näherten sie sich der Frau von hinten, wobei der 16-Jährige der Frau das Handy aus der Jackentasche zog, während der 17-Jährige das Tatgeschehen abschirmte und das gestohlene Handy übernahm. Beide entfernten sich dann in unterschiedliche Richtungen. In diesem Moment griffen die Bundespolizisten zu. Beide Taschendiebe wurden festgenommen. Der 17-jährige leistete bei der Festnahme durch Tritte erheblichen Widerstand. Parallel versuchte er, weiteres Diebesgut unter Kleiderständern verschwinden zu lassen.

Mit Unterstützung der Münsteraner Polizei wurden die polizeibekannten Taschendiebe dem Gewahrsam des Polizeipräsidiums zugeführt. Die 33-jährige Geschädigte erhielt ihr Handy zurück. Sie hatte den Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell