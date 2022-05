POL-KA: (KA) Karlsruhe-Mühlburg - Leichtverletzte Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger Radfahrer in der Neureuter Straße in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 54-jährige Fahrer eines Lkws übersah offenbar gegen 14:20 Uhr beim Hinausfahren aus einem Parkplatz den entgegen der Fahrtrichtung auf einem Radweg fahrenden 51-jährigen Fahrradfahrer. In ...

